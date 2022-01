Calciomercato, Ajax: Tagliafico vuole il Barcellona, si allontana il Napoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Barcellona e Napoli si sfidano anche fuori dal campo. Oltre che in Europa League, entrambe le società si trovano attualmente accomunate dalla stessa volontà, il cartellino di Nicolas Tagliafico, difensore argentino in uscita dall’Ajax. Secondo quando riportato da il ‘Mundo Deportivo‘ le trattative tra la società di Amsterdam e il club catalano vanno avanti da una settimana e la volontà del giocatore sarebbe quella di concretizzare velocemente il suo trasferimento. La formula sarebbe quella del prestito con opzione di acquisto. Ma tra gli interessati c’è pure il Napoli che, secondo il quotidiano spagnolo, sarebbe stato pronto a versare 7 milioni nelle casse dell’Ajax. Stessa cifra sarebbero disposti a pagare i Blaugrana, ma solo nella prossima stagione, esercitando anche l’eventuale ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022)si sfidano anche fuori dal campo. Oltre che in Europa League, entrambe le società si trovano attualmente accomunate dalla stessa volontà, il cartellino di Nicolas, difensore argentino in uscita dall’. Secondo quando riportato da il ‘Mundo Deportivo‘ le trattative tra la società di Amsterdam e il club catalano vanno avanti da una settimana e la volontà del giocatore sarebbe quella di concretizzare velocemente il suo trasferimento. La formula sarebbe quella del prestito con opzione di acquisto. Ma tra gli interessati c’è pure ilche, secondo il quotidiano spagnolo, sarebbe stato pronto a versare 7 milioni nelle casse dell’. Stessa cifra sarebbero disposti a pagare i Blaugrana, ma solo nella prossima stagione, esercitando anche l’eventuale ...

