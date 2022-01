Calcio | Serie B Recupero Lecce - Vicenza | arbitra Guida

Advertising

Gazzetta_it : Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - Gazzetta_it : Juve-Martial, fumata nera. Il francese è a un passo dal Siviglia #mercato - Gazzetta_it : Chiesa operato, ora 7 mesi di riabilitazione prima del rientro - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Empoli, #Marchizza si è rotto il crociato: stagione finita - _Sport_Calcio_ : L'Inter punta forte Robin Gosens ?? #Calciomercato | #Inter | #Atalanta | #Gosens -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

ANSA Nuova Europa

Ringrazio di nuovo tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me. Ho fatto tutti gli accertamenti e purtroppo la diagnosi è quella che non avrei mai voluto sentire. Ho lesionato il crociato ...... recupero della 18esima giornata d'andata del campionato diB in programma domani alle 20. Con il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata i guardalinee Baccini e Zingarelli, il ...Segno evidente, comunque, dell’apprezzamento del club presieduto da Felice Saladini nei suoi confronti. Era e rimane una bandiera del calcio lametino. Era e rimane un tecnico competente come pochi, ...Nella giornata di domani la Serie BKT incontrerà Papa Francesco. Il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata presiederà una delegazione dei club che partecipano al campionato e insieme saranno ri ...