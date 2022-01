Cagliari | Cragno e Deiola guariti dal Covid

(Di martedì 25 gennaio 2022) . Mazzarri ritrova due titolari in vista degli impegni dopo la sosta Ilpuò finalmente riabbracciare Alessioe Alessandro: sono negativi al-19. Di seguito il comunicato: “IlCalcio comunica che i calciatori Alessioe Alessandrosono risultati negativi al-19. Alessio raggiungerà il ritiro di Coverciano per lo stage della Nazionale azzurra; Alessandro sarà a disposizione dello staff tecnico rossoblù alla ripresa degli allenamenti in programma domani pomeriggio”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Carnesecchi andrà a far parte della rosa dei portieri dopo il forfait di Gigi Donnarumma, assieme a Salvatore Sirigu (Genoa), Alex Meret (Napoli) e Alessio). Titolare con la ...Carnesecchi farà reparto con Salvatore Sirigu (Genoa), Alex Meret (Napoli) e Alessio). Di proprietà dell'Atalanta, Carnesecchi sta giocando una stagione da assoluto protagonista alla ...CAGLIARI. Durante la pausa per le Nazionali arrivano buone notizie sul fronte del Covid per il Cagliuari. La società comunica che comunica che i calciatori Alessio Cragno e Alessandro Deiola sono ...Buone notizie in casa Cagliari per quanto riguarda la situazione Covid. La squadra allenata da Mazzarri è stata falcidiata dalle assenze ma nella giornata di oggi ha recuperato sia il ...