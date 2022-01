Australian Open 2022, Rafael Nadal: “Sono distrutto, ma felice, i giorni di riposo saranno fondamentali. Questa semifinale è un regalo meraviglioso” (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ un Rafa Nadal esausto, ma felicissimo quello che si presenta ai microfoni alla fine di un quarto di finale davvero epico contro Denis Shapovalov. Lo spagnolo ha analizzato il match, che lo ha portato a conquistare la semifinale degli Australian Open 2022: “Sono totalmente distrutto. Giornata durissima, faceva molto caldo e non ero preparato a queste condizioni. All’inizio della partita ho giocato in maniera fantastica, però, è sempre molto complicato affrontare un giocatore aggressivo, che serve molto bene e con una splendida seconda di servizio. Ho avuto le mie chance ad inizio terzo set, poi ho sofferto, ma ho resistito nel quinto ed è fantastico essere ancora una volta in semifinale”. Lo spagnolo ha chiesto un medical timeout nel quarto set: ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ un Rafaesausto, ma felicissimo quello che si presenta ai microfoni alla fine di un quarto di finale davvero epico contro Denis Shapovalov. Lo spagnolo ha analizzato il match, che lo ha portato a conquistare ladegli: “totalmente. Giornata durissima, faceva molto caldo e non ero preparato a queste condizioni. All’inizio della partita ho giocato in maniera fantastica, però, è sempre molto complicato affrontare un giocatore aggressivo, che serve molto bene e con una splendida seconda di servizio. Ho avuto le mie chance ad inizio terzo set, poi ho sofferto, ma ho resistito nel quinto ed è fantastico essere ancora una volta in”. Lo spagnolo ha chiesto un medical timeout nel quarto set: ...

