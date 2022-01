Almanacco del 25-01-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 gennaio 2022)del giorno Chiama martedì 25 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Ben ritrovati buona mattinata si può dire Oggi la chiesa ricorda la conversione di San Paolo Apostolo il nome Paolo da latino Paolo significa piccolo veniva dato al più piccolo della famiglia oppure il più giovane fra i membri omonimi dello stesso nucleo familiare Il proverbio dice Sanpaolo scuro gran no sicuro Eh vabbè se non apre oggi Virginia Woolf Alessandro Baricco Charlene Grimaldi insomma andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a Paolo e ad Alessia buonissima giornata Tantissimi auguri di buon compleanno a voi per gli anni e andiamo a salutare Viviana Elisa Greta e Federica Fedegiornata anche a te e a tutti voi Bentornati Ben ritrovati Come diceva qualcuno Viaggio nel tempo dai facciamo 25 gennaio del 1858 alle nozze della figlia della regina Vittorio Veneto Napoli Overture per ...