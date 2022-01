Alex Belli tornerà in studio venerdì al Grande Fratello Vip? (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la lite di ieri sera con Alfonso Signorini, Alex Belli tornerà in studio per le prossime puntate del Grande Fratello Vip? Alex Belli abbandonerà lo studio del Grande Fratello Vip? Stando al tweet che ha pubblicato dopo la puntata Belli potrebbe lasciare definitivamente il programma condotto da Alfonso Signorini. Ma andiamo con ordine. Ieri sera durante la diretta Alfonso Signorini ha ripreso Alex Belli che continuava a parlare cercando di spiegare le sue ragioni sul triangolo Soleil-Delia-Alex. Ma Signorini lo ha fatto uscire dallo studio perché non riusciva a proseguire con il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la lite di ieri sera con Alfonso Signorini,inper le prossime puntate delabbandonerà lodel? Stando al tweet che ha pubblicato dopo la puntatapotrebbe lasciare definitivamente il programma condotto da Alfonso Signorini. Ma andiamo con ordine. Ieri sera durante la diretta Alfonso Signorini ha ripresoche continuava a parlare cercando di spiegare le sue ragioni sul triangolo Soleil-Delia-. Ma Signorini lo ha fatto uscire dalloperché non riusciva a proseguire con il ...

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - elisajn266 : RT @Iperborea_: Oddio, non il record di ascolti con oltre 3,7 milioni e il 23,6% non ci libereremo mai più di Alex Belli - adidavss : RT @ElisaGirardi_: Era più comprensibile questo discorso di EliGreg che Alex Belli #gfvip - saraepunto : RT @LaRobiErre: @ladoria1 Sommessamente chiedo… Chi resterebbe Alex Belli? -