Adani: “Botman completo, è da Milan. Ecco cosa manca per lo Scudetto” (Di martedì 25 gennaio 2022) Daniele Adani, ex difensore in Serie A e oggi talent di 'RaiSport', ha parlato del Milan e di quanto sta facendo nel calciomercato invernale Leggi su pianetamilan (Di martedì 25 gennaio 2022) Daniele, ex difensore in Serie A e oggi talent di 'RaiSport', ha parlato dele di quanto sta facendo nel calciomercato invernale

Advertising

PianetaMilan : #Adani a @Gazzetta_it: '#Botman completo, è da @acmilan. Ecco cosa manca per lo #Scudetto' - #Calciomercato… - Fantacalcio : Adani: 'Botman perfetto per il Milan. E l'Inter rinnovi il contratto di Perisic' - sportli26181512 : Adani: 'Botman da Milan. In attacco serve un giocatore di valore assoluto': Intervistato dalla Gazzetta dello Sport… - MilanNewsit : Adani: 'Botman da Milan. In attacco serve un giocatore di valore assoluto' - MilanWorldForum : Adani e Sacchi su Milan, mercato e derby. Le dichiarazioni QUI -) -