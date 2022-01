Un vestito che continua a far sognare. (Di lunedì 24 gennaio 2022) Esistono abiti che grazie al cinema diventano simboli di un’epoca. E a proposito del genio di Thierry Mugler – scomparso ieri a 73 anni – la memoria corre al cut out dress indossato da Demi Moore in una delle scene cult di Proposta indecente, film capitale degli anni ’90 diretto da Adrian Lyne. La carriera di Thierry Mugler guarda le foto Un’abito da sera molto imitato imitato che è la quintessenza non solo dello stile provocatorio del designer francese, è anche il simbolo glamour di un decennio che ha consacrato Demi come icona sexy dell’epoca – almeno fino alla débâcle di Striptease – ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Esistono abiti che grazie al cinema diventano simboli di un’epoca. E a proposito del genio di Thierry Mugler – scomparso ieri a 73 anni – la memoria corre al cut out dress indossato da Demi Moore in una delle scene cult di Proposta indecente, film capitale degli anni ’90 diretto da Adrian Lyne. La carriera di Thierry Mugler guarda le foto Un’abito da sera molto imitato imitato che è la quintessenza non solo dello stile provocatorio del designer francese, è anche il simbolo glamour di un decennio che ha consacrato Demi come icona sexy dell’epoca – almeno fino alla débâcle di Striptease – ...

sarasaviello : giuro che non ho messo questo vestito apposta per fare la foto in palette, veramente, giuro @ Maspalomas - _Pluviophile : L’anno scorso con questa canzone avevamo Tommaso vestito da piovra con i tacchi che faceva lo show in giardino. Q… - Livia_DiGioia : RT @DaniloM1994: USA: Bambino va a scuola vestito da Superman. La maestra lo riprende dicendo che non è carnevale e dovrebbe vestirsi norma… - ___livia95___ : Febbraio 2017: Miley dà il via a San Valentino 2017 con un ritorno a una sua foto del 2015 al gala AmfAR. Ma c'è un… - ananassobasso : RT @fratotolo2: A proposito del moralizzatore vaccinale @AndreaScanzi, ricordiamolo quando, vestito da Easy Rider, affermava che il virus f… -