Ucraina, Usa mettono in allerta 8.500 militari: "Mosca non riduce escalation" (Di lunedì 24 gennaio 2022) 'E' molto chiaro che in questo momento i russi non hanno alcuna intenzione di ridurre l'escalation'. Lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby, citato dai media americani. Intanto gli Stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) 'E' molto chiaro che in questo momento i russi non hanno alcuna intenzione di ridurre l''. Lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby, citato dai media americani. Intanto gli Stati ...

TizianaFerrario : Intanto si prepara una guerra alle porte di casa con in arrivo navi russe e americane nel Mediterraneo. Mi sbrigher… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici in Ucraina. Fonti del Dipartimento di S… - limesonline : ???? Il mondo oggi Il rimpatrio Usa dall'Ucraina, la Germania filo-russa e altre notizie interessanti via… - Toniapatty : RT @AlfioKrancic: Si sono poste domande su cosa faccia la Russia al confine con l’Ucraina, la risposta è semplice: viviamo lì, questo è il… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Gli USA continuano con minacce alla Russia per non far calare la tensione sull’Ucraina -