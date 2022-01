Tiro con l’arco, Assoluti Indoor: Nespoli e Boari protagonisti a Rimini (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sarà ancora Rimini ad ospitare il Campionato Italiano Indoor di Tiro con l’arco, in programma da giovedì 24 a domenica 27 febbraio. Per la città romagnola, infatti, si tratta del quinto anno consecutivo e della nona volta negli ultimi dieci anni. Per il sessantennale della costituzione della FitArco (1961-2021) si è deciso di coinvolgere un numero maggiore di partecipanti ai Tricolori Indoor. “La data ultima per acquisire i punteggi utili alla qualificazione è fissata al 13 febbraio e solo nei giorni seguenti si potrà avere il quadro definitivo di chi sarà in pedana, comunque fra un mese esatto a Rimini è prevista una presenza di quasi 2000 arcieri, il doppio dei partecipanti rispetto al solito”, conferma Lorenzo Bortolamasi, presidente del comitato regionale FitArco che affianca ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sarà ancoraad ospitare il Campionato Italianodicon, in programma da giovedì 24 a domenica 27 febbraio. Per la città romagnola, infatti, si tratta del quinto anno consecutivo e della nona volta negli ultimi dieci anni. Per il sessantennale della costituzione della FitArco (1961-2021) si è deciso di coinvolgere un numero maggiore di partecipanti ai Tricolori. “La data ultima per acquisire i punteggi utili alla qualificazione è fissata al 13 febbraio e solo nei giorni seguenti si potrà avere il quadro definitivo di chi sarà in pedana, comunque fra un mese esatto aè prevista una presenza di quasi 2000 arcieri, il doppio dei partecipanti rispetto al solito”, conferma Lorenzo Bortolamasi, presidente del comitato regionale FitArco che affianca ...

