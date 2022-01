SPOILER GF Vip: Alex Belli conferma la rottura con Delia Duran? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alex Belli conferma di voler lasciare Delia Duran o le sue intenzioni lasciano presagire un retro front? Ecco cosa succederà stasera Alex Belli decide di compiere un gesto che potrebbe interrompere definitivamente il rapporto con la moglie Delia. A SPOILERare la news, Alfonso Signorini che, Durante le anticipazioni della puntata di questa sera, svela le intenzioni dell’attore. Alex Belli avrebbe chiesto agli autori del reality show di far recapitare l’anello di nozze a Delia. Se, però, fino allo scorso venerdì le sue intenzioni erano quelle di recuperare il rapporto con la moglie, pare che elle ultime ore l’attore voglia dire addio alla neo gieffina. Con un recente ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 24 gennaio 2022)di voler lasciareo le sue intenzioni lasciano presagire un retro front? Ecco cosa succederà staseradecide di compiere un gesto che potrebbe interrompere definitivamente il rapporto con la moglie. Aare la news, Alfonso Signorini che,te le anticipazioni della puntata di questa sera, svela le intenzioni dell’attore.avrebbe chiesto agli autori del reality show di far recapitare l’anello di nozze a. Se, però, fino allo scorso venerdì le sue intenzioni erano quelle di recuperare il rapporto con la moglie, pare che elle ultime ore l’attore voglia dire addio alla neo gieffina. Con un recente ...

