"Sono connessa a te ora": Delia Duran fa dietrofront, nuovo "amore" nella casa del GF Vip (Di lunedì 24 gennaio 2022) Delia Duran si lascia andare ad una confessione inaspettata, Alex Belli ormai è acqua passata: nuovo amore per la gieffina. Delia Duran al Gf Vip (Fonte: Twitter)Nel corso delle ultime ore, la gieffina Delia Duran si si è avvicinata molto ad una delle coinquiline all'interno della casa del GF Vip. Inaspettatamente, si tratta di Soleil Sorge, che aveva intrattenuto "un'amicizia speciale" con suo marito Alex Belli Durante la sua permanenza nel programma. Le due, che non Sono mai andate d'accordo, si Sono scambiate gesti d'affetto e confidenze, lasciando i fan a bocca aperta. Delia senza freni: "Io e te siamo sulla stessa lunghezza d'onda" Soleil Sorge e ...

