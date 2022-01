Advertising

Mizius75 : RT @MediasetTgcom24: Terminata la votazione ora inizia lo spoglio #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini - emamarro : RT @MediasetTgcom24: Terminata la votazione ora inizia lo spoglio #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini - MediasetTgcom24 : Terminata la votazione ora inizia lo spoglio #Quirinale2022 #conte #mariodraghi #m5s #giovedì #salvini… - TV7Benevento : **Quirinale: terminata chiama delegati regionali, a breve inizio spoglio**... - clabellocchi : RT @Agenzia_Italia: ?? LA DIRETTA #Quirinale2022 Terminata la seconda 'chiama' dei deputati -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale terminata

ORE 16.22 -la chiama dei senatori, è stata sospesa per dieci minuti la seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Si riprenderà con la chiama dei deputati.... nelle elezioni per il, 'il desiderio di unità' che arriva dal Paese. 'L'ascolto della ... ORE 16.23 -la chiama dei senatori, è stata sospesa per dieci minuti la seduta comune del ...Quirinale, in diretta le elezioni del nuovo presidente della Repubblica. Elezioni presidente Repubblica, gli aggiornamenti 19.47 - ...Quirinale, in diretta le elezioni del nuovo presidente della Repubblica. ORE 16.39 - Ripresa la seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente ...