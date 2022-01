Per la sinistra il Quirinale è proprietà privata (Di lunedì 24 gennaio 2022) Zuppa di Porro. Casini rischia davvero di fare il presidente della Repubblica. E si parla di nuovo di Mattarella. Complimenti. Nel frattempo oggi andrà bianca. Fighissima intervista di Formica: difficile interprestare il pensiero di mille figli di nessuno. Foglio e Domani schierati con Draghi Il fondo del primo giornale italiano, del giornale della borgesia milanese, delle imprese liberali gengne all’ex segretario del partito di sinistra: Walter Veltroni che ci spiega quando siano stati bravi Draghi e Mattarella. La Viola, bontà sua, ci spiega perchè non possiamo ridurre restrizioni prima dell’etate. Facciamo così viviamo sempre in emergenza. Ucraina, settimana calda e i tedeschi si sfilano Energia, Testa dice no alle rinnovabili e Pagni para del gas italiano La Telecom per la Gabanelli che è così tenera e gentile con la privatizazzione ad minchiam di ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Zuppa di Porro. Casini rischia davvero di fare il presidente della Repubblica. E si parla di nuovo di Mattarella. Complimenti. Nel frattempo oggi andrà bianca. Fighissima intervista di Formica: difficile interprestare il pensiero di mille figli di nessuno. Foglio e Domani schierati con Draghi Il fondo del primo giornale italiano, del giornale della borgesia milanese, delle imprese liberali gengne all’ex segretario del partito di: Walter Veltroni che ci spiega quando siano stati bravi Draghi e Mattarella. La Viola, bontà sua, ci spiega perchè non possiamo ridurre restrizioni prima dell’etate. Facciamo così viviamo sempre in emergenza. Ucraina, settimana calda e i tedeschi si sfilano Energia, Testa dice no alle rinnovabili e Pagni para del gas italiano La Telecom per la Gabanelli che è così tenera e gentile con la privatizazzione ad minchiam di ...

Advertising

matteosalvinimi : Giornata importante, per il Centrodestra e per l’Italia. Dopo la scelta generosa di #Berlusconi, ora vediamo se a s… - AlexBazzaro : Qualcuno a sinistra sembra non mettersi l’anima in pace su un concetto semplice. Per la prima volta da vent’anni no… - vaticannews_it : #24gennaio #Brasile polarizzato.'Non si deve pensare che le ideologie politiche di destra e di sinistra siano la ri… - scoppol : RT @GiulianaSgrena: Possibile che la sinistra debba sempre rivolgersi alla chiesa per avere un candidato (naturalmene maschio)? I cittadini… - montacarichi : RT @AngelodOrsi: PER UNA RINASCITA DELLA SINISTRA -