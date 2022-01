Nek svela il retroscena del suo incidente alla mano | “Non riesco ancora a suonare la chitarra”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Più di un anno fa Filippo Neviani, in arte Nek, ha avuto un gravementre si trovava nella sua casa in campagna. L’artista si è infatti tagliato lamentre utilizzava un utensile e,oggi, ha problemi sia in ambito quotidiano quanto con la(un degli strumenti musicali con cui lavora). Lo ha rivelato di recente nel corso di una lunga intervista, nella quale ha raccontato anche i dettagli dell’. Nek, l’nella sua casa in campagna Nek è stato di recente ospite nel programma di Fabio Fazio, Che Tempo che Fa, per presentare il suo nuovo libro – A mani nude – e ne ha approfittato per ripercorrere i drammatici momenti subito dopo l’avuto più di un anno fa. L’artista ha spiegato che in quel momento si trovava nella ...