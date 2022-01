Mattarella | lo ' svevo' che non ne vuole sapere di restare

Leggi su agi

(Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - Pudicamente nascosti sotto un paio di occhiali vagamente demodè, gli occhi di Sergiosono - come per tutti, ma mai come nel suo caso - lo specchio dell'anima. Chi può, provi ad osservarli: chiari e taglienti, laddove uno se li aspetterebbe francescanamente remissivi. Essendo egli siciliano, inevitabile pensare a sangue normanno ma, essendo egli siciliano, inevitabile cogliere nell'espressione una nota tutta mediterranea. Insomma, uno se lo immagina già alla corte degli Svevi a mediare tra arabi e tedeschi: un occhio al Gran Blu infestato da corsari berberi e trafficanti pisani, un occhio all'Europa che, lì a nord, aspetta dall'Italia di conoscere il suo destino. Quanto agli islamici, il signore di Hohenstaufen fu famoso per averli trattati, per quei tempi, con rara comprensione.in fondo è proprio così. Pochi mesi dopo la ...