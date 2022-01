Lautaro Martinez: «Lo Scudetto il momento più bello da quando sono all’Inter» (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Il Toro risponde alle domande dei tifosi nerazzurri Lautaro Martinez ha risposto ad alcune domande dei tifosi dell’Inter su Instagram. momento MIGLIORE – «Sicuramente quando abbiamo alzato la coppa dello Scudetto al Meazza. C’era tutta la mia famiglia a San Siro, compresa mia figlia. Un momento di grande felicità per tutti». MILANO – «È una città che mi piace tanto, io e la mia famiglia ci troviamo molto bene, siamo contenti di vivere a Milano». GIOIE FUORI DAL CAMPO – «Mia figlia, che è nata da poco, è la gioia più grande. Poi sono felice quando la mia famiglia, che vive lontano, riesce a venire a trovarmi a Milano. sono momenti molto belli, come quelli che passo assieme ai miei amici». PIATTO PREFERITO – «Chi mi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Il Toro risponde alle domande dei tifosi nerazzurriha risposto ad alcune domande dei tifosi dell’Inter su Instagram.MIGLIORE – «Sicuramenteabbiamo alzato la coppa delloal Meazza. C’era tutta la mia famiglia a San Siro, compresa mia figlia. Undi grande felicità per tutti». MILANO – «È una città che mi piace tanto, io e la mia famiglia ci troviamo molto bene, siamo contenti di vivere a Milano». GIOIE FUORI DAL CAMPO – «Mia figlia, che è nata da poco, è la gioia più grande. Poifelicela mia famiglia, che vive lontano, riesce a venire a trovarmi a Milano.momenti molto belli, come quelli che passo assieme ai miei amici». PIATTO PREFERITO – «Chi mi ...

Advertising

SonerMkd : #Pioli: '#Zlatan ha un problema al tendine. Dà la colpa al campo di #SanSiro'. Come era la storia di #Florenzi?… - infoitsport : Lautaro Martinez: «Scudetto il momento più bello! La prima all’Inter…» - internewsit : Lautaro Martinez: «Scudetto il momento più bello! La prima all'Inter...» - - DiInterista : Il carro di Lautaro Martinez: - matteomazz90 : @cantafio88 Noi abbiamo Edin Dzeko titolare inamovibile come centravanti e Lautaro Martinez come seconda punta che… -