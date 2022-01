Ita, Msc esprime interesse per la quota di maggioranza con Lufthansa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il gruppo Msc ha manifestato al governo italiano il suo interesse ad acquisire una quota di maggioranza in Ita Airways. Secondo quanto si legge in una nota, Msc 'si pone l'obiettivo di realizzare una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il gruppo Msc ha manifestato al governo italiano il suoad acquisire unadiin Ita Airways. Secondo quanto si legge in una nota, Msc 'si pone l'obiettivo di realizzare una ...

Advertising

fattoquotidiano : Ita, offerta da Lufthansa e gruppo Msc per la maggioranza del capitale. L’incognita delle cause legali degli ex dip… - Corriere : Ita Airways, arriva l’offerta di Lufthansa e Msc Crociere: chiesta la quota di maggioranza - TgLa7 : #Ita: ricevuta manifestazione interesse da parte di #MSC e @lufthansa #TgLa7 #notizie #24gennaio - Laura_Blixen : #Lufthansa concorda con #Ita 3mesi x la due diligence nei conti verificandone le condizioni e si mangia quello che… - fax1974 : RT @claudiocerasa: Scoop del Foglio confermato: arrivata oggi l'offerta di Lufthansa per Ita Airways (c'è anche Msc). Il comunicato non pre… -