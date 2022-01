In arrivo un nuovo album. Ma noi non vediamo l'ora di vederlo con Loredana Bertè a duettare Sei bellissima. (Di lunedì 24 gennaio 2022) Achille Lauro ritorna a farsi vivo con un nuovo progetto discografico dal titolo Lauro – Achille Idol Superstar (in realtà si tratta dell’arricchimento del precedente album di 7 nuove tracce disponibili dall’11 febbraio) e sul palco dell’Ariston con il brano Domenica. Dopo il successo di Rolls Royce, di Me ne frego e dei cinque quadri portati in scena lo scorso anno il cantautore non può fare più a meno di Sanremo. «Quest’anno però chiudo un cerchio col festival», afferma Lauro durante la presentazione dell’album. Leggi anche › Achille Lauro come Marina Abramovi?: al Mudec diventa installazione vivente ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 gennaio 2022) Achille Lauro ritorna a farsi vivo con unprogetto discografico dal titolo Lauro – Achille Idol Superstar (in realtà si tratta dell’arricchimento del precedentedi 7 nuove tracce disponibili dall’11 febbraio) e sul palco dell’Ariston con il brano Domenica. Dopo il successo di Rolls Royce, di Me ne frego e dei cinque quadri portati in scena lo scorso anno il cantautore non può fare più a meno di Sanremo. «Quest’anno però chiudo un cerchio col festival», afferma Lauro durante la presentazione dell’. Leggi anche › Achille Lauro come Marina Abramovi?: al Mudec diventa installazione vivente ...

Advertising

AurelianoStingi : In arrivo un nuovo farmaco contro la Covid19? Scopriamo assieme l'Ensvibep. Video: - dumurin : Nuovo Pinocchio in arrivo a dicembre! - StefaniSer : RT @lucabattanta: @Agenzia_Ansa Altrimenti non imboccano la quarta dose con il nuovo preparato pfizer in arrivo in primavera studiato su om… - AgevolazioniTI : Lombardia. FIERE: IN ARRIVO UN SOSTEGNO ALLA RIPRESA DEL SISTEMA #aiutialleimprese #covid19 #coronavirus… - AxlGuidato : RT @guidop1967: ... ma fino a oggi sapevano perfettamente le varianti in circolazione ????? E ci studieremo anche questo emendamento per ca… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuovo Assegno Unico 2022: ecco quali figli sono esclusi! Assegno Unico in arrivo, ma non per tutti! Con la transizione in atto dall'assegno ponte all' Assegno Unico ... visto che l'esclusione era esclusivamente di carattere anagrafico , ma col nuovo assegno ...

Diasorin: ad Carlo Rosa rinviato a giudizio per insider trading - 2 - - rpt ... all'inizio di aprile del 2020, pochi giorni prima che venisse annunciato il lancio di un nuovo ... Ma mi sa che non arrivo in tempo cazzo", cui rispondeva Gambini "Arriva fidati"'. L'annuncio di ...

La Salernitana ingaggia un nuovo portiere: ufficiale l'arrivo di Sepe dal Parma Goal.com Tutta la storia di Horizon: Zero Dawn aspettando Forbidden West Aloy arriva alla famosa città di Meridiana ... modo ovviare al fatto che i Predecessori fossero destinati a morire da lì a breve. Sylens si mette nuovamente in contatto con Aloy e le dà indicazioni ...

Assegno Unico 2022: ecco quali figli sono esclusi! Col nuovo Assegno Unico Universale dal 2022 quasi tutti potranno ottenerlo. E dico "quasi" perché in realtà ci sono dei casi in cui non potrai avere nulla, specie se si hanno dei figli per i quali è p ...

Assegno Unico in, ma non per tutti! Con la transizione in atto dall'assegno ponte all' Assegno Unico ... visto che l'esclusione era esclusivamente di carattere anagrafico , ma colassegno ...... all'inizio di aprile del 2020, pochi giorni prima che venisse annunciato il lancio di un... Ma mi sa che nonin tempo cazzo", cui rispondeva Gambini "Arriva fidati"'. L'annuncio di ...Aloy arriva alla famosa città di Meridiana ... modo ovviare al fatto che i Predecessori fossero destinati a morire da lì a breve. Sylens si mette nuovamente in contatto con Aloy e le dà indicazioni ...Col nuovo Assegno Unico Universale dal 2022 quasi tutti potranno ottenerlo. E dico "quasi" perché in realtà ci sono dei casi in cui non potrai avere nulla, specie se si hanno dei figli per i quali è p ...