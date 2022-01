Fumata nera per il Quirinale, 672 le schede bianche (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Fumata nera al primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Prevalgono le schede bianche, complessivamente 672. Il più votato è stato il magistrato Paolo Maddalena, seguito dal presidente “uscente” Sergio Mattarella. Voti anche per Marta Cartabia, Umberto Bossi e Silvio Berlusconi.A sorpresa, è spuntato qualche voto “goliardico” per Amadeus, Bruno Vespa, Claudio Lotito, Alberto Angela, Alfonso Signorini, Giuseppe Cruciani, Mauro Corona e Claudio Sabelli Fioretti. Le prime tre votazioni prevedono l'elezione a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –al primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Prevalgono le, complessivamente 672. Il più votato è stato il magistrato Paolo Maddalena, seguito dal presidente “uscente” Sergio Mattarella. Voti anche per Marta Cartabia, Umberto Bossi e Silvio Berlusconi.A sorpresa, è spuntato qualche voto “goliardico” per Amadeus, Bruno Vespa, Claudio Lotito, Alberto Angela, Alfonso Signorini, Giuseppe Cruciani, Mauro Corona e Claudio Sabelli Fioretti. Le prime tre votazioni prevedono l'elezione a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea. (ITALPRESS).

Advertising

you_trend : ?? Fumata nera per il primo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - repubblica : Fumata nera al primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica [la diretta] #Quirinale2022 - repubblica : Quirinale, fumata nera: 672 schede bianche, 36 voti a Maddalena, 16 a Mattarella, 9 a Cartabia - SCatldo : RT @RaiNews: Domani pomeriggio il secondo scrutinio per eleggere il nuovo capo dello Stato - chima20178 : RT @SecolodItalia1: Fumata nera per il Colle, tante schede burla: voti per Signorini, Cruciani, Lotito e Amadeus -