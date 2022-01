Effetto cerone addio! Superati i 50 | il make up è leggero e impalpabile Così

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Fresco, leggermente rosato, “sano”: le donne dal proprioup – soprattutto over 50 – non chiedono molto, anzi. “Soltanto” un risultato naturale che una giornata primaverile dona al viso. In una sola parola, sono alla ricerca di luminosità. Ilup over 50 è tutto fondato sulla base: ecco come procedere, perché corregga, illumini e idrati contemporaneamente.up luminoso over50, il segreto è tutto nella base guarda le foto Leggi anche › Pelle grassa in inverno: come prendersene ...