Cosa sono i moduli Shelly? il segreto per la domotica a basso costo e DIY (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se ci servono degli strumenti smart e facilmente utilizzabili, probabilmente i prodotti Shelly potrebbero fare al caso nostro. Ma come funzionano? In questa immagine possiamo vedere un piccolo modulo Shelly mentre viene installato all’interno di una presa. Lo scopo? Servirà da interruttore – Computermagazine.itPer rendere la nostra casa completamente flessibile e smart, pare proprio che sarà necessario far uso dei moduli Shelly, i quali possono essere impiegati per poter aggiungere luci, prese, tapparelle, velux, irrigazione, garage e ogni altro oggetto della nostra abitazione controllabile in poche parole. Questi modelli fanno uso dell’ESP32, ossia un SoC che integra un modulo bluetooth, il Wi-Fi, una CPU Tensilica Xtensa LX6 a 160 Mhz, 320 KiB SRAM e diverse uscite, dunque stiamo ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se ci servono degli strumenti smart e facilmente utilizzabili, probabilmente i prodottipotrebbero fare al caso nostro. Ma come funzionano? In questa immagine possiamo vedere un piccolo modulomentre viene installato all’interno di una presa. Lo scopo? Servirà da interruttore – Computermagazine.itPer rendere la nostra casa completamente flessibile e smart, pare proprio che sarà necessario far uso dei, i quali posessere impiegati per poter aggiungere luci, prese, tapparelle, velux, irrigazione, garage e ogni altro oggetto della nostra abitazione controllabile in poche parole. Questi modelli fanno uso dell’ESP32, ossia un SoC che integra un modulo bluetooth, il Wi-Fi, una CPU Tensilica Xtensa LX6 a 160 Mhz, 320 KiB SRAM e diverse uscite, dunque stiamo ...

Advertising

MarioManca : Sono sempre stupito da come #cepostaperte destrutturi le regole base di un programma televisivo - lo studio incusto… - RedRonnie : Croce di fuoco enorme appare nel cielo della Siberia, in Russia. Mistero come i tanti avvistamenti. Girano sul web… - LucaBizzarri : Ma minchia. Ma minchia. La cosa che mi fa più ridere è #tutti. Sono davvero irrecuperabili. - robinsloki : @wolvespath Esatto that's why non sopporto la cosa ai the first place e poi non sopporto proprio Boruto stesso mado… - micheilucia : RT @ErmannoKilgore: #Quirinale2022 mi spiegate cosa sono andati a fare a votare i cittadini italiani alle politiche del 2018? Il Parlament… -