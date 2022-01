Coppa d’Africa 2022, Barrow porta il Gambia ai quarti di finale! Sconfitta la Guinea per 1-0 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Prosegue la favola del Gambia, che sconfigge anche la Guinea per 1-0 agli ottavi e conquista il pass per i quarti di finale alla Coppa d’Africa 2022. In serata gli “Scorpioni” (al debutto assoluto nella fase finale della rassegna continentale) scopriranno il nome del prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Camerun e Comore. Ottimo avvio di partita per il Gambia, trascinato dall’attaccante del Bologna Musa Barrow, senza riuscire però a sbloccare il punteggio nonostante due buone occasioni nei primi dieci minuti. La Guinea si rende pericolosa finalmente al 38? con Bayo, ma si resta sullo 0-0 fino all’intervallo. Nella ripresa è sempre Barrow il grande protagonista per i Gambiani, prima con un ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Prosegue la favola del, che sconfigge anche laper 1-0 agli ottavi e conquista il pass per idi finale alla. In serata gli “Scorpioni” (al debutto assoluto nella fase finale della rassegna continentale) scopriranno il nome del prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Camerun e Comore. Ottimo avvio di partita per il, trascinato dall’attaccante del Bologna Musa, senza riuscire però a sbloccare il punteggio nonostante due buone occasioni nei primi dieci minuti. Lasi rende pericolosa finalmente al 38? con Bayo, ma si resta sullo 0-0 fino all’intervallo. Nella ripresa è sempreil grande protagonista per ini, prima con un ...

