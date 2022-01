Ciclismo | Kevin Geniets prolunga con Groupama FDJ fino al 2024

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 gennaio 2022)conferma la propria presenza nellaFDJal. Il lussemburghese è cresciuto nella formazione transalpina ed ora confermando le aspettative del team. Il nativo di Esch-sur-Alzette si prepara con un’importante certezza per la prossima stagione agonistica, non conosciamo ancora i programmi per il 2022. Il 25enne ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Sono in questa squadra da tre anni ormai, mi sento davvero bene. Sto facendo progressi ogni anno e sono solo felice di continuare l’avventura almenoal. Il fatto di averto il contratto così presto nella stagione dimostra la fiducia reciproca che c’è tra me e la squadra”. Il campione nazionale a cronometro ha continuato dicendo: “Quest’anno punto a ...