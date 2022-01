Ci si aspetta poco o niente dal primo scrutinio per il Quirinale (Di lunedì 24 gennaio 2022) I partiti continuano a non mettersi d'accordo, e la votazione che comincerà alle 15 sarà piena di schede bianche Leggi su ilpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) I partiti continuano a non mettersi d'accordo, e la votazione che comincerà alle 15 sarà piena di schede bianche

Ultime Notizie dalla rete : aspetta poco Goggia sempre al limite ma è già oltre il crac. "Io voglio l'Olimpiade" Il viaggio a Milano, gli esami, la diagnosi poco incoraggiante. A lasciare viva la speranza di ... Ora l'aspetta un'altra sfida, forse la più difficile. Di una cosa siamo certi: tornerà, e vincerà ...

La sosta "salva" l'Inter. E Inzaghi aspetta il regalo Il precedente Correa, peraltro, non gioca in suo favore: richiesto con insistenza in estate, pagato 31 milioni, finora ha giocato poco (neanche 700 minuti tra campionato e Coppe) e segnato meno (4 ...

