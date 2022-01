Christian Horner sul rinnovo di Verstappen: “Fiducia reciproca” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con Max Verstappen fresco vincitore del Mondiale 2021 dopo un ultimo GP da brividi ad Abu Dhabi, Christian Horner non è preoccupato per il rinnovo di contratto. Il boss di Red Bull, parlando a Speedacafe, non si è detto timoroso di un rifiuto del pilota olandese per la prosecuzione con la stessa casa automobilistica. Ha sottolineato infatti come il rapporto personale e la Fiducia reciproca che intercorre tra le parti non possa in alcun modo minare la possibilità del rinnovo. L’ha definito infatti semplicemente un pezzo di carta come un altro, aggiungendo di attendere trepidante le prossime avventure e i prossimi successi. Le parole di Christian Horner Ecco cosa ha detto Christian Horner a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Con Maxfresco vincitore del Mondiale 2021 dopo un ultimo GP da brividi ad Abu Dhabi,non è preoccupato per ildi contratto. Il boss di Red Bull, parlando a Speedacafe, non si è detto timoroso di un rifiuto del pilota olandese per la prosecuzione con la stessa casa automobilistica. Ha sottolineato infatti come il rapporto personale e lache intercorre tra le parti non possa in alcun modo minare la possibilità del. L’ha definito infatti semplicemente un pezzo di carta come un altro, aggiungendo di attendere trepidante le prossime avventure e i prossimi successi. Le parole diEcco cosa ha dettoa ...

