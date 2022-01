Chi è Sophie Codegoni? Età, altezza, fidanzato e Instagram (Di lunedì 24 gennaio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Sophie Codegoni, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, all’altezza, al fidanzato, a dove seguirla sui social e Instagram. Chi è Sophie Codegoni Nome e Cognome: Sophie Ginevra Codegoni Data di nascita: 22 dicembre 2000 Luogo di Nascita: Riccione Età: 20 anni altezza: 171 cm Peso: informazione non disponibile Segno L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, all’, al, a dove seguirla sui social e. Chi èNome e Cognome:GinevraData di nascita: 22 dicembre 2000 Luogo di Nascita: Riccione Età: 20 anni: 171 cm Peso: informazione non disponibile Segno L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

rhoda21842830 : per chi non può vedere: sono entrambi in cucina, ma ci sono anche Soledad, Kabir, Davide e Sophie PRATICAMENTE UNA FOLLA #jerù - fabioskyblue : @Ronan85917551 'piagnucola'. Io ho visto una limonare un uomo sposato, e una stare con due uomini. Però tu stai a p… - WhyckieQueenie : @Meri776 @JApalaghiei @Sara07917842 @alex65dra si sono seria perchè non nego la realtà di ciò che si è visto al… - soleilvvin : Fan di #sophie chi state votando? #gfvip #gfvip6 - fiordalisoviola : di chi parlano nathaly e il peccatore? di sophie? #jeru -