Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere sulla dama del Trono Over, Ida Platano: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a Uomini e Donne, a dove seguirla su Instagram. Chi è Ida Platano Nome e Cognome: Ida PlatanoData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere sulla dama del Trono Over, Ida: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a, a dove seguirla su. Chi è IdaNome e Cognome: IdaData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: SiciliaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 69 centimetriPeso: 50 kgSegno zodiacale: ArieteProfessione: Hair stylistFigli: Ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ida_Golato : RT @Moonlightshad1: Effettivamente non si capisce come mai quelle rare persone che dicono cose giuste siano sempre sotto attacco di chi fa… - justcassie13 : @ottaalpesto avevo letto “ida” e non capivo di chi stessi parlando?????? - Ida_1986 : Chi non urla è complice - psdf : @Ida_Leone Ma a chi è venuta questa idea del ??? Indifendibile - andoniopre : NON IDA CON JUMP MA CHI È QUESTO FORCIO #uominiedonne -