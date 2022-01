Batman non uccide, ma vorrebbe: il conflitto interno dell'uomo pipistrello secondo Robert Pattinson (Di lunedì 24 gennaio 2022) Batman non uccide: tutti i fan dell’uomo pipistrello sanno bene che questa è la regola aurea del supereroe. Una regola che, in realtà, è uno standard moderno, introdotto nei fumetti della DC Comics per renderlo un modello per i lettori giovani. Nelle trasposizioni cinematografiche, questa regola è stata varie volte oggetto di dibattito, per ogni film. Tra gli esempi più recenti che hanno originato il riaccendersi della discussione, il Cavaliere Oscuro della trilogia di Nolan (che la “aggira”) e ovviamente il Batman di Zack Snyder di Batman vs. Superman: L’alba della giustizia. Adesso tocca a The Batman, il film di Matt Reeves che è il cinecomic più atteso del 2022. ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022)non: tutti i fansanno bene che questa è la regola aurea del supereroe. Una regola che, in realtà, è uno standard moderno, introdotto nei fumettia DC Comics per renderlo un moo per i lettori giovani. Nelle trasposizioni cinematografiche, questa regola è stata varie volte oggetto di dibattito, per ogni film. Tra gli esempi più recenti che hanno originato il riaccendersia discussione, il Cavaliere Oscuroa trilogia di Nolan (che la “aggira”) e ovviamente ildi Zack Snyder divs. Superman: L’albaa giustizia. Adesso tocca a The, il film di Matt Reeves che è il cinecomic più atteso del 2022. ...

