Australian Open 2022, Jannik Sinner domina De Minaur e raggiunge Matteo Berrettini ai quarti! (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannik Sinner accede ai quarti di finale degli Australian Open 2022, e lo fa di forza, mostrando il suo alto valore contro l'Australiano Alex de Minaur. 7-6(3) 6-3 6-4 in poco più di due ore e 15 minuti, che testimonia come l'azzurro non sia mai stato in difficoltà nel corso del torneo. Per la seconda volta l'altoatesino entra tra i migliori otto di uno Slam dopo il Roland Garros 2020; sono due gli italiani a questo punto del torneo, insieme a Matteo Berrettini. L'ultima eventualità di questo genere si era verificata nel 1973, con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci che ce la fecero al Roland Garros (ma furono eliminati dallo stesso avversario, lo jugoslavo Nikola "Niki" Pilic, che era alla vigilia di un'altra storia nota del tennis ...

Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Barbara68545184 : RT @ilPostSport: Era da quasi 50 anni che due italiani non si ritrovavano ai quarti in un torneo del Grande Slam: allora furono Panatta e B… - Sport_Fair : Una farfalla si posa sulla testa di #Sinner A Naomi Osaka portò fortuna -