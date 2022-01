Al Teatro Alfieri va in scena "Il delitto di via dell'Orsina" (Di lunedì 24 gennaio 2022) ... dal lunedì al sabato in orario 9.30 - 12.30 ; 15.30 - 18.00 e un'ora prima dell'inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sui siti www.ticketone.it e www.townforyou.com. Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 24 gennaio 2022) ... dal lunedì al sabato in orario 9.30 - 12.30 ; 15.30 - 18.00 e un'ora prima'inizio degli spettacoli presso la biglietteria del, oppure sui siti www.ticketone.it e www.townforyou.com.

Advertising

GiornaleBarga : Al teatro Alfieri Massimo Dapporto con “Il delitto di Via dell’Orsina” - gazzettaserchio : #CastelnuovodiGarfagnana Al Teatro Alfieri va in scena “Il delitto di via dell’Orsina” - gazzettaserchio : #CastelnuovodiGarfagnana Al Teatro Alfieri sorgerà un parcheggio da 100 posti auto - stetobaccelli : Questa mattina soprallugo CastelnuovoGarfagnana con Presidente Eugenio Giani, senatore Andrea Marcucci, sindaco An… - GiornaleBarga : Parcheggio al Teatro Alfieri, si parte: sopralluogo della Regione -