Aggressione a un bimbo e fuga | individuato e denunciato gruppo di giovani

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) – Prima hanno picchiato un bambino e poi si sono dati alla. E’ successo ieri nei pressi di un centro commerciale in provincia di Napoli. Gli agenti della Centrale operativa erano intervenuti in via Macello in seguita alla segnalazione di un’. Qui, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato il fatto alle forze dell’ordine. Subito gli agenti si sono messi a caccia di questodiche avevano aggredito il figlio della donna senza un apparente motivo. La ricerca è durata poco, i ragazzi sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza, sono stati denunciati per lesioni personali e affidati nuovamente ai genitori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

