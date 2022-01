Vertice Csx, spunta Riccardi ma si rafforza Draghi. Conte: "Nessun veto" (Di domenica 23 gennaio 2022) A un giorno dal primo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato, nel Vertice di centrosinistra il nome di Andrea Riccardi esce come possibile candidato della coalizione. Ma il nome di Mario Draghi esce rafforzato in vista del confronto con gli altri gruppi parlamentari. Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte, Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 23 gennaio 2022) A un giorno dal primo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato, neldi centrosinistra il nome di Andreaesce come possibile candidato della coalizione. Ma il nome di Marioesceto in vista del confronto con gli altri gruppi parlamentari. Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe, Segui su affaritaliani.it

Advertising

danielafabbri1 : @repubblica parla di un vertice fra i leader dei partiti di #centrosinistra con @EnricoLetta, @robersperanza e… - Noe_Urdangaray : RT @fanpage: Dal vertice del centrosinistra non emerge alcun nome per il Quirinale. Conte, Letta e Speranza annunciano un tavolo con tutti… - fanpage : Dal vertice del centrosinistra non emerge alcun nome per il Quirinale. Conte, Letta e Speranza annunciano un tavolo… - m_spagna : Vertice #csx nota congiunta: “la rinuncia di #berlusconi dimostra che il pdr non è eleggibile da una sola parte pol… - Davide93207058 : @TeresaBellanova Nel vertice di csx non ci siete stati, in quello del cdx pare che non ci sarete, ma nel sistema po… -