Spalletti: «Osimhen nervoso? Bischerate. Su Insigne e Mertens…» (Di domenica 23 gennaio 2022) Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta dal suo Napoli contro la Salernitana Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida vinta contro la Salernitana. Ecco le sue parole: PARTITA – «Rimettere in discussione una partita così è sempre una complicazione, la squadra abbassa il ritmo e si demoralizza un po’. Poi però i ragazzi hanno reagito benissimo». Osimhen – «Era un po’ nervosetto perché non aveva fatto gol ed era dispiaciuto per quelle occasioni potenziali che non gli sono capitate. Ma sono Bischerate da fine partita… ». SCUDETTO – «Dobbiamo migliorare come cattiveria e carattere, con le 5 sostituzioni le partite non sono mai chiuse. Dunque ci vuole più determinazione nello sfruttare le occasioni e chiudere le gare». MERTENS E ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Lucianoha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta dal suo Napoli contro la Salernitana Lucianoè intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida vinta contro la Salernitana. Ecco le sue parole: PARTITA – «Rimettere in discussione una partita così è sempre una complicazione, la squadra abbassa il ritmo e si demoralizza un po’. Poi però i ragazzi hanno reagito benissimo».– «Era un po’ nervosetto perché non aveva fatto gol ed era dispiaciuto per quelle occasioni potenziali che non gli sono capitate. Ma sonoda fine partita… ». SCUDETTO – «Dobbiamo migliorare come cattiveria e carattere, con le 5 sostituzioni le partite non sono mai chiuse. Dunque ci vuole più determinazione nello sfruttare le occasioni e chiudere le gare». MERTENS E ...

