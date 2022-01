Serie C-Girone C, Avellino-Monopoli: le formazioni ufficiali del match (Di domenica 23 gennaio 2022) Le formazioni ufficiali del match tra Avellino e Monopoli, in programma questo pomeriggio alle 17:30 e valido per il 23esimo turno di Serie C Leggi su mediagol (Di domenica 23 gennaio 2022) Ledeltra, in programma questo pomeriggio alle 17:30 e valido per il 23esimo turno di

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone C, Avellino-Monopoli: le formazioni ufficiali del match - IamCalcioPotenz : Serie D girone H, la giornata delle concorrenti delle lucane - SalentoSport : #LIVE! #SERIEC/C – #Risultati 23ª giornata, #classifica e prossimo turno - divanauta : RT @GiusvaPulejo: Già posizionato. Fra pochi minuti tornano le partite anche per il girone C dì Serie C ed andiamo a gustarci la sfida #Vir… - GiusvaPulejo : Già posizionato. Fra pochi minuti tornano le partite anche per il girone C dì Serie C ed andiamo a gustarci la sfid… -