Sassuolo, Rogerio infortunato e squalificato: out con la Sampdoria (Di domenica 23 gennaio 2022) Rogerio salterà il match del 6 febbraio tra Sampdoria e Sassuolo: il difensore neroverde, squalificato, è anche uscito per infortunio Tegola per il Sassuolo in vista del match contro la Sampdoria, in programma il prossimo 6 febbraio e valevole per la 24a giornata di Serie A. Il tecnico neroverde Alessio Dionisi non potrà contare su Rogerio. Il difensore era diffidato ed è stato ammonito nel secondo tempo della sfida al Torino, per aver atterrato Wilfried Singo. Per lui scatterà la squalifica. Ma non solo perchè, dopo dieci minuti dal suo ingresso in campo, il brasiliano è dovuto uscire per infortunio. Da valutare le sue condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

