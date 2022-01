Salvini sente Berlusconi e riunisce i suoi: faremo nome di alto profilo, la sinistra non ponga veti (Di domenica 23 gennaio 2022) Centrodestra in stallo sul Colle. Domani Lega, Fdi, Fi e i ‘centristi’ della coalizione riuniranno i rispettivi ‘grandi elettori’ per fare il punto e decidere se presentare scheda bianca o meno. Allo stato, dopo il ‘passo indietro’ di Silvio Berlusconi, non ci sarebbe nessun accordo su un candidato condiviso. Salvini e la telefonata con Berlusconi Matteo Salvini che ha sentito al telefono il Cavaliere, prova a rassicurare tutti: ‘Si stanno vagliando proposte di alto profilo, donne e uomini, ”sulla cui levatura difficilmente qualcuno potrà porre veti”. “Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi, il centrodestra è al lavoro nella certezza che – nell’interesse del Paese – da sinistra non ci saranno No o veti ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 gennaio 2022) Centrodestra in stallo sul Colle. Domani Lega, Fdi, Fi e i ‘centristi’ della coalizione riuniranno i rispettivi ‘grandi elettori’ per fare il punto e decidere se presentare scheda bianca o meno. Allo stato, dopo il ‘passo indietro’ di Silvio, non ci sarebbe nessun accordo su un candidato condiviso.e la telefonata conMatteoche ha sentito al telefono il Cavaliere, prova a rassicurare tutti: ‘Si stanno vagliando proposte di, donne e uomini, ”sulla cui levatura difficilmente qualcuno potrà porre”. “Dopo la straordinaria generosità di Silvio, il centrodestra è al lavoro nella certezza che – nell’interesse del Paese – danon ci saranno No o...

Advertising

anninavigneto : @GIANGI774 Perché si sente più in sintonia con Salvini che con i primi due con i quali, evidentemente, non ha concluso una beata ceppa. - gervasoni1968 : RT @ilgiornale: La leader smentisce veti sul trasloco di Draghi. Salvini sente gli altri segretari: 'Rosa di nomi' - ilgiornale : La leader smentisce veti sul trasloco di Draghi. Salvini sente gli altri segretari: 'Rosa di nomi' - RenatoLoiacono : RT @martinoloiacono: ?QUIRINALE: SALVINI SENTE LEADER PARTITI, CENTRODESTRA LAVORA A ROSA NOMI DI ALTO PROFILO'. (Un ex Dc ed è fatta) - Laura_Virgy : RT @martinoloiacono: ?QUIRINALE: SALVINI SENTE LEADER PARTITI, CENTRODESTRA LAVORA A ROSA NOMI DI ALTO PROFILO'. (Un ex Dc ed è fatta) -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sente Quirinale, Salvini sente Berlusconi: 'Da centrodestra proposte di altissimo profilo senza veti' assicura Salvini. Quirinale, Salvini: 'Da centrodestra rosa di nomi di altissimo profilo' 'Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi, il centrodestra è al lavoro nella certezza che - nell'...

Quirinale, Casini è la 'carta coperta" del centrodestra. Ecco gli altri nomi E infatti, poco dopo essere terminato, il summit ha un supplemento: Matteo Salvini sente per telefono i segretari di tutti gli altri partiti "per confermare quanto emerso dalla riunione". Il pallino ...

Quirinale, Salvini sente Berlusconi: «Da centrodestra proposte di altissimo profilo senza veti» Il Messaggero Quirinale, Salvini sente Berlusconi ROMA – Una telefonata lunga e cordiale quella intercorsa poco fa tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader della Lega ha ribadito al Cavaliere il ringraziamento e la stima per quanto ha annun ...

Quirinale, Centrodestra in stallo: ancora nessun nome Per ora dal Centrodestra non arrivano nomi per il Quirinale, e dunque è ancora stallo. Domani Lega Fdi Fi e i centristi della coalizione riuniranno i rispettivi Grandi elettori per fare il punto e dec ...

assicura. Quirinale,: 'Da centrodestra rosa di nomi di altissimo profilo' 'Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi, il centrodestra è al lavoro nella certezza che - nell'...E infatti, poco dopo essere terminato, il summit ha un supplemento: Matteoper telefono i segretari di tutti gli altri partiti "per confermare quanto emerso dalla riunione". Il pallino ...ROMA – Una telefonata lunga e cordiale quella intercorsa poco fa tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader della Lega ha ribadito al Cavaliere il ringraziamento e la stima per quanto ha annun ...Per ora dal Centrodestra non arrivano nomi per il Quirinale, e dunque è ancora stallo. Domani Lega Fdi Fi e i centristi della coalizione riuniranno i rispettivi Grandi elettori per fare il punto e dec ...