Quirinale | S Savino Fi | ' grazie a Berlusconi | si conferma statista'

(Di domenica 23 gennaio 2022) Roma 23 gen. (Adnkronos) - “Silviosarebbe stato il miglior Presidente della Repubblica cui il Paese poteva aspirare. Lo avrebbe servito con onore e competenza, come sempre fatto in quasi tre decenni sulla scena politica. La sua rinuncia, nonostante la consapevolezza che in aula i numeri si sarebbero potuti trovare, è un atto di generosità che nela caratura di. Forza Italia, semprea lui, sarà centrale nella scelta del nuovo inquilino dele nei prossimi mesi di governo”. Così Sandra, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.

'Quando si nomina Berlusconi al, ci sono due atteggiamenti, c'è chi ride e chi storce la bocca. Ecco il mio appello non è ... Lo afferma Elvira, deputata di Forza Italia.Un solo motivo, un solo nome: la prospettiva Berlusconi alrivitalizza l'ambiente, si ... Alberto Angela nel parco di una squadra da leggenda Nicolae 'Il giovane old', la sfida festosa ...Roma 23 gen. (Adnkronos) - “Silvio Berlusconi sarebbe stato il miglior Presidente della Repubblica cui il Paese poteva aspirare. Lo avrebbe servito ...Roma, 21 gen - “Ringrazio il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, per la sua visita odierna a Messina, e soprattutto per la sensibilità dimostrata in merito ai temi riguardanti la città dello Str ...