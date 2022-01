Quirinale | domenica palermitana per Sergio Mattarella

(Di domenica 23 gennaio 2022)per il Presidente della Repubblicache stamani alle 11 ha lasciato la propria abitazione in via Libertà per recarsi a Messa. All'uscita dal portone, il capo ...

palermitana per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che stamani alle 11 ha lasciato la propria abitazione in via Libertà per recarsi a Messa. All'uscita dal portone, il capo ...Nella mattinata di23 gennaio si è riunito il centro sinistra, nel pomeriggio tocca alla ... è quanto si legge in una nota congiunta di PD, M5S e Leu dopo l'incontro alla Camera sul. ...Domenica, 23 gennaio 2022 Home > aiTv > Quirinale, Conte: "Candidato deve essere di ampio profilo, no espressione di coloritura politica" (Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2022 "Abbiamo 235 grandi elet ...Domenica, 23 gennaio 2022 Home > aiTv > Quirinale, l'uscita di Speranza da Montecitorio dopo vertice con Conte e Letta (Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2022 Il ministro Speranza esce da Montecitorio d ...