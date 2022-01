Quirinale | Conte prima dell’incontro con Letta e Speranza | “Serve un Presidente autorevole Il Movimento lavora in questa direzione”

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Il M5s ha un unico obiettivo sin dall’inizio e lo perseguirà fino alla fine. Ha 235 voti di grandi elettori che mette a disposizione del Paese e dell’interesse degli italiani è l’interesse ad avere une ci renda tutti orgogliosi di essere italiani e di essere ben rappresentati. Continueremo are in.” Così il capo politico del M5s, Giuseppe, uscendo dalla sua abitazione per raggiungere il vertice conche si tiene alla Cameramattina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

lorepregliasco : **FLASH -QUIRINALE: CONTE VEDE VERTICI M5S, RESTANO DUBBI SU DRAGHI- FLASH** = (Ile/Adnkronos) - Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - Agenzia_Italia : Il segretario del Pd Enrico Letta puntualizza che nessuno ha la maggioranza, oggi vede Salvini, Speranza, Conte e R… - ilfaroonline : Quirinale, Letta: “Nessuna proposta alla Lega”. Poi incontra di nuovo Speranza e Conte - nemiroski : RT @jacopo_iacoboni: Com’era chiaro, Conte non sta giocando la stessa partita di Enrico Letta sul Quirinale. Oggi addirittura l’avvocato d… -

... è impensabile infatti che incerti e traballanti leader comeo lo stesso Enrico Letta possano bruciare Draghi sia dalsia, di conseguenza, dal governo, a favore di Casini che i ...... Berlusconi rinuncia alla candidatura: "Passo indietro per responsabilità nazionale", lo ... autorevole, ampiamente condivisa', scrive su Twitter Giuseppe. 'Ora il centrodestra non si ...Il momento pre-elettorale della votazione per il 13° Presidente della Repubblica Italiana assume contorni “noir”, a seguito di colpi di scena (anche se prevedibili), mancanza di capacità di manovra e ...Bobo Craxi, già deputato e sottosegretario, figlio del leader socialista Bettino, risponde alle domande de ildenaro.it sulla corsa al Colle.