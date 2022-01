Mustafà e le eccellenze italiane

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 23 gennaio 2022) Questa foto ha fatto il giro del mondo. Il titolo è “Hardship of life” (letteralmente difficoltà della vita) e ritrae Munzir e suo figlio. Il bimbo è nato senza arti a causa del gas nervino che sua madre ha respirato quando lo portava in grembo. Suo padre, Munzir ha perso una gamba a causa di una bomba. Munzir esono siriani e questa foto è diventata simbolo della guerra nel Paese mediorientale. La faccio breve. Questo scatto del fotografo turco Mehmet Aslan si è aggiudicato il premio assoluto al Siena International Photo Awards 2021. Dalla città del Palio è partita una gara di solidarietà che ha portato alla raccolta di 100mila euro e alla possibilità di un percorso di cure nel Centro Protesi Vigoroso di Budrio. Qualche giorno fa,e suo padre sono atterrati in Italia e sono attualmente a Siena, ospiti ...