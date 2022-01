Milan | Legrottaglie | “Ibrahimovic non è così duro | ha un cuore dolce”

Advertising

MilanPress_it : Le dichiarazioni del doppio ex #Legrottaglie - MCalcioNews : Milan, parla Legrottaglie. 'Ibrahimovic? Non è un duro anzi è un ragazzo buono' - MondoBN : LEGROTTAGLIE su Milan-Juventus: “Credo c - gilnar76 : Legrottaglie avvisa la Juve: «Il Milan farà la partita della vita» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Legrottaglie avvisa la Juve: «Il Milan farà la partita della vita» - -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Legrottaglie

Domenica sera a San Siro- Juventus , una partita che non è mai stata come le altre. A parlarne è il doppio ex Nicola, in bianconero dal 2003 al 2004 e dal 2006 al 2010, in ...1 L'ex difensore di Juventus e, Nicola: 'Vlahovic un mix di Trezeguet e Ibrahimovic '. E che stoccata all'allenatore bianconero Allegri …Queste le probabili scelte di Pioli e Allegri. Ecco le possibili scelte dei due allenatori. Cresce l’attesa per il calcio d’inizio di Milan-Juve che chiuderà la 23esima giornata di Serie A. Milan (4-2 ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Legrottaglie, doppio ex di Milan e Juve, presenta il match di San Siro in programma questa sera. Le sue parole Nicola Legrottaglie, doppio ex di Milan e ...