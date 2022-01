LIVE Sinner-De Minaur, Australian Open 2022 in DIRETTA: si comincia non prima delle 4.30 (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida tra Alex de Minaur e Jannik Sinner – Il programma della sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur – Chi è Alex De Minaur – La vittoria sofferta di Jannik Sinner contro Taro Daniel Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, valida per il quarto turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). Terzo confronto tra i due giocatori con l’azzurro avanti 2-0: l’italiano ha trionfato nella finale delle Next Gen ATP Finals 2019 a Milano per 4-2 4-1 4-2 ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della sfida tra Alex dee Jannik– Il programma della sfida tra Jannike Alex de– Chi è Alex De– La vittoria sofferta di Jannikcontro Taro Daniel Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannike Alex de, valida per il quarto turno del torneo singolare maschile deglidi Melbourne (Australia). Terzo confronto tra i due giocatori con l’azzurro avanti 2-0: l’italiano ha trionfato nella finaleNext Gen ATP Finals 2019 a Milano per 4-2 4-1 4-2 ...

