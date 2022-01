LIVE Milan-Juventus, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Milan-Juventus match di Serie A, scontro vitale per i bianconeri contro la squadra di Pioli. Allegri senza Chiesa che oramai non ci sarà più fino alla prossima stagione e Bonucci ancora alle prese con noie muscolari, manda in campo Cuadrado nel suo vecchio ruolo. Szczesny andrà in porta, De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra in vantaggio su Luca Pellegrini. Centrali De Ligt e Giorgio Chiellini in avanti su Rugani. Centrocampo con Cuadrado a destra e McKennie a sinistra, mediani Locatelli e Rabiot con Arthur che sembra destinato alla panchina. Attacco con Dybala dietro Morata, Kean parte dalla panchina con Kulusevski. In panchina anche il giovane Aké. Pioli ritrova ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch diA, scontro vitale per i bianconeri contro la squadra di Pioli. Allegri senza Chiesa che oramai non ci sarà più fino alla prossima stagione e Bonucci ancora alle prese con noie muscolari, manda in campo Cuadrado nel suo vecchio ruolo. Szczesny andrà in porta, De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra in vantaggio su Luca Pellegrini. Centrali De Ligt e Giorgio Chiellini in avanti su Rugani. Centrocampo con Cuadrado a destra e McKennie a sinistra, mediani Locatelli e Rabiot con Arthur che sembra destinato alla panchina. Attacco con Dybala dietro Morata, Kean parte dalla panchina con Kulusevski. In panchina anche il giovane Aké. Pioli ritrova ...

