La Roma ne fa 4 all'Empoli e continua la corsa europea. Abraham è super (Di domenica 23 gennaio 2022) Una Roma scintillante nel primo tempo e assai pigra nella ripresa. Due squadre completamente diverse, il che non è neanche la prima volta che accade in questa stagione ai giallorossi. Sta di fatto che ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 gennaio 2022) Unascintillante nel primo tempo e assai pigra nella ripresa. Due squadre completamente diverse, il che non è neanche la prima volta che accade in questa stagione ai giallorossi. Sta di fatto che ...

Advertising

fattoquotidiano : Firenze, Nardella non accetta l’ultimo no del sovrintendente all’archeologia Pessina e chiede udienza a Roma. Ma la… - fattoquotidiano : Suppletive Roma, i renziani esultano per il 13% del proprio candidato: “Altro che 2%”. Ma ha preso appena 2.700 vot… - OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 21.01.1998 ?? A.S. Roma ?? Gottardi decide il derby all'ultimo minuto! #CMonEagles ?? - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: La Roma ne fa 4 all'Empoli e continua la corsa europea. Abraham è super. Finisce 4-2 al Castellani. #EmpoliRoma https://t.… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: La Roma ne fa 4 all'Empoli e continua la corsa europea. Abraham è super. Finisce 4-2 al Castellani. #EmpoliRoma https://t.… -