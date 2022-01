La grande occasione di Viali (Di domenica 23 gennaio 2022) Da un'inchiesta della Gazzetta dello Sport, emerge che la camera di compensazione in qualche modo aiuterà e i pagamenti per l'indennità di formazione faranno in modo che almeno il 5 per cento del ... Leggi su corriereromagna (Di domenica 23 gennaio 2022) Da un'inchiesta della Gazzetta dello Sport, emerge che la camera di compensazione in qualche modo aiuterà e i pagamenti per l'indennità di formazione faranno in modo che almeno il 5 per cento del ...

Advertising

chetempochefa : In occasione dell’uscita dell’emozionante nuovo film di Giuseppe Tornatore, nostro ospite a #CTCF da @fabfazio, dom… - AleLizzio : RT @tvboy: Quattro anni fa incontrai Battiato in occasione di un suo concerto. Le note e le parole delle sue canzoni aprono la mente e son… - SpazioOlbia : RT @olbiacalcio: ? 17’ Grande occasione #Olbia, #Ragatzu semina il panico sul centro sinistra, rientro sul destro e tiro. Palla fuori di po… - olbiacalcio : ? 17’ Grande occasione #Olbia, #Ragatzu semina il panico sul centro sinistra, rientro sul destro e tiro. Palla fuor… - AleAsrTotti10 : Stoppano Fiorentina,Atalanta e Lazio,stasera la Juventus ha il Milan.. In sintesi #empoliRoma da giocare 1 fisso,occasione troppo grande. -