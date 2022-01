Advertising

iconanews : Israele: Aryeh Deri patteggia e si dimette da Knesset -

Agenzia ANSA

Deri leader di Shas - partito religioso - ha annunciato le proprie dimissioni dalla Knesset come previsto dal patteggiamento raggiunto con la Procura per violazioni tributarie. Deri resterà ...... presentata dai nostri cari amici avvocati dell'OMV Ruth Makhachovsky eSuchowolski. Come ... che nega lo status giuridico ine nella democrazia israeliana, incluso evitare la legislatura ...Aryeh Deri leader di Shas - partito religioso - ha annunciato le proprie dimissioni dalla Knesset come previsto dal patteggiamento raggiunto con la Procura per violazioni tributarie. (ANSA) ...