Heath Ledger: i fan lo ricordano nell'anniversario della sua morte (Di domenica 23 gennaio 2022) I fan di Heath Ledger hanno inondato i social network di messaggi di affetto nel giorno dell'anniversario della morte del protagonista de Il cavaliere oscuro. Tutti i fan e gli appassionati di cinecomic hanno ricordato e omaggiato Heath Ledger nel giorno dell'anniversario della sua morte. Quattordici anni fa oggi, infatti, a pochi mesi dall'uscita de Il cavaliere oscuro nelle sale cinematografiche, l'interprete di Joker perdeva la vita. Ricordato anche per 10 cose che odio di te, Il destino di un cavaliere, Le quattro piume e I segreti di Brokeback Mountain, Heath Ledger ha vinto il Premio Oscar postumo al Migliore attore non protagonista per Il cavaliere oscuro. A 14 ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022) I fan dihanno inondato i social network di messaggi di affetto nel giorno dell'del protagonista de Il cavaliere oscuro. Tutti i fan e gli appassionati di cinecomic hanno ricordato e omaggiatonel giorno dell'sua. Quattordici anni fa oggi, infatti, a pochi mesi dall'uscita de Il cavaliere oscuroe sale cinematografiche, l'interprete di Joker perdeva la vita. Ricordato anche per 10 cose che odio di te, Il destino di un cavaliere, Le quattro piume e I segreti di Brokeback Mountain,ha vinto il Premio Oscar postumo al Migliore attore non protagonista per Il cavaliere oscuro. A 14 ...

Advertising

team_world : ?Tutti quelli che incontri ti chiedono sempre se hai un lavoro, se sei sposato o se possiedi una casa, come se la v… - maIeinvecemaIe : 14 da quando è morto heath ledger cos’è la mia vita - lannivster : no vabbè oggi io posso avere un mancamento questo mi sta parlando contemporaneamente di heath ledger e river phoeni… - annmarypetra : RT @JamesLucasIT: 'Tutti quelli che incontri ti chiedono sempre se hai un lavoro, se sei sposato o se possiedi una casa, come se la vita fo… - _chetefrega : RT @JamesLucasIT: 'Tutti quelli che incontri ti chiedono sempre se hai un lavoro, se sei sposato o se possiedi una casa, come se la vita fo… -