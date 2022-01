Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino: “Ci conoscevamo sin da ragazzi” (Di domenica 23 gennaio 2022) Gerry Scotti è legato alla compagna ed architetto Gabriella Perino: oggi vedremo il conduttore di “Caduta Libera” tra gli ospiti di “Amici” , chiamato in causa dalla collega e presentatrice del talent show Maria De Filippi per giudicare una prova degli allievi della scuola. Gerry Scotti e la compagna Gabriella Dopo la dura separazione dalla moglie Patrizia Grosso con la quale ha avuto il figlio Edoardo, il presentatore ha ritrovato al fianco della donna in principio divenuta sua amica. Gabriella Perino classe 1965 (nove anni più giovane di Scotti), è uno stimato architetto con alle spalle un matrimonio naufragato. Questa crisi di coppia con i rispettivi ex compagni ha avvicinato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022)è legato allaed architetto: oggi vedremo il conduttore di “Caduta Libera” tra gli ospiti di “Amici” , chiamato in causa dalla collega e presentatrice del talent show Maria De Filippi per giudicare una prova degli allievi della scuola.e laDopo la dura separazione dalla moglie Patrizia Grosso con la quale ha avuto il figlio Edoardo, il presentatore ha ritrovato al fianco della donna in principio divenuta sua amica.classe 1965 (nove anni più giovane di), è uno stimato architetto con alle spalle un matrimonio naufragato. Questa crisi di coppia con i rispettivi ex compagni ha avvicinato ...

