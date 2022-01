De Ligt in panchina in Milan-Juve: non è scelta tecnica! Il motivo (Di domenica 23 gennaio 2022) dell’esclusione dal primo minuto dell’olandese Decisione a sorpresa di Massimiliano Allegri, che manda in panchina Matthijs de Ligt. Al suo posto, infatti, gioca Daniele Rugani al centro della difesa insieme a Giorgio Chiellini. Il difensore olandese è stato colpito nella notte da gastroenterite. Per questo motivo la scelta è andata su Rugani, con l’ex Ajax che si accomoda in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) dell’esclusione dal primo minuto dell’olandese Decisione a sorpresa di Massimiliano Allegri, che manda inMatthijs de. Al suo posto, infatti, gioca Daniele Rugani al centro della difesa insieme a Giorgio Chiellini. Il difensore olandese è stato colpito nella notte da gastroenterite. Per questolaè andata su Rugani, con l’ex Ajax che si accomoda in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

